Motorvision.TV 15:00 bis 15:30 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Getunte SUVs D 2014 Stereo 16:9 Merken Die Devise lautet: Alles was Räder hat, lässt sich tunen. SUVs bilden da keine Ausnahme. Die bulligen Fahrzeuge wirken in der Serienform schon beeindruckend, doch es geht noch mehr: Mächtige Felgen, ausgefallene Farben und Leistungsdaten, die mit Supersportwagen mithalten. Von Null auf Hundert in vier Sekunden, über 600 PS und bis zu 1.000 Newtonmeter Drehmoment. Lässt sich das noch rational erklären? Nein! Aber es schaut verdammt gut aus. In dieser Folge 4x4 stellen wir Kelleners BMW X5, den Brabus Mercedes B63 und den von Techart getunten Porsche Cayenne vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin