Motorvision.TV 09:30 bis 10:00 Magazin Truck World Die Schneemacher D 2011 Stereo 16:9 Merken Viele LKW- und PKW-Hersteller zieht es im Winter in den Norden Schwedens. In den verschneiten und eisigen Landschaften finden sie die idealen arktischen Bedingungen, um ihre Produkte auf Wintertauglichkeit zu prüfen. Die Fahrzeug-, Reifen- und auch Bremsentests finden auf riesigen Eis- und Schneeflächen statt. Durch unzähliges Gasgeben und Bremsen wird die Teststrecke stark beansprucht - die Folge davon sind tiefe Furchen und matschiger Schnee. Damit der Testbetrieb reibungslos laufen, muss der Belag immer wieder neu präpariert werden. Hier kommen die "Schneemacher" mit ihren Spezialfahrzeugen zum Einsatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Truck World

