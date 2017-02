kabel1 classics 03:50 bis 05:10 Erotikfilm Russ Meyer: Up! USA 1976 Merken Adolf Schwartz, ein exzentrischer Schlossbesitzer, wurde in seiner Badewanne auf bestialische Weise ermordet. Die attraktive Superagentin Margo Winchester macht sich auf die Suche nach dem Mörder - mit speziellen Verhörmethoden und leidenschaftlichem Körpereinsatz ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raven De La Croix (Margo Winchester) Janet Wood (Süße kleine Alice) Robert McLane (Paul) Su Ling (Limehouse) Edward Schaaf (Adolph Schwartz) Monty Bane (Homer Johnson) Larry Dean (Leonard Box) Originaltitel: Up! Regie: Russ Meyer Drehbuch: B. Callum Kamera: Russ Meyer Musik: William Loose, Paul Ruhland Altersempfehlung: ab 18

