kabel1 classics 00:35 bis 02:20 Erotikfilm Russ Meyer: Supervixens USA 1975 Merken Clint Ramsey ist auf der Flucht: Nachdem der psychopatische Cop Sledge Clints Freundin SuperAngel umgebracht hat, will er dem Tankwart den Mord anhängen. Unterwegs ist nicht nur die Polizei hinter ihm her, sondern auch eine Handvoll üppig ausgestatteter, nimmersatter Nymphomaninnen - eine gierige als die andere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Pitts (Clint Ramsey) Shari Eubank (SuperVixen / SuperAngel) Charles Napier (Harry Sledge) Uschi Digard (SuperSoul) Henry Rowland (Martin Bormann) Haji (SuperHaji) Christy Hartburg (SuperLorna) Originaltitel: Supervixens Regie: Russ Meyer Drehbuch: Russ Meyer Kamera: Russ Meyer Musik: William Loose Altersempfehlung: ab 18