kabel1 classics 23:25 bis 00:35 Erotikfilm Russ Meyer: Megavixens USA 1970 Nach einer Vorlage von Russ Meyer 20 40 60 80 100 Merken An der Grenze zwischen den USA und Mexiko blüht der Schmuggel von Marihuana - ein Verbrechen, dem der korrupte Sheriff Harry Einhalt zu gebieten versucht. Dabei ist er jedoch nicht immer so bei der Sache wie er sollte. Seine Freundin Cherry und die nimmersatte Raquel lenken den kernigen Cop und die anderen männlichen Beteiligten mit vollem Körpereinsatz ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Ashton (Cherry) Charles Napier (Harry) Larissa Ely (Raquel) Bert Santos (Enrique) Frank Bolger (Mr. Franklin) Uschi Digard (Soul) Michelle Grand (Millie) Originaltitel: Cherry, Harry & Raquel! Regie: Russ Meyer Drehbuch: Russ Meyer, Tom McGowan Kamera: Russ Meyer Musik: William Loose Altersempfehlung: ab 18