kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 77 Rache an einem Engel USA 1979 16:9 HDTV Kelly wird von ihrer Vergangenheit als Polizeibeamtin eingeholt, als ein Heroinabhängiger, der durch ihren Einsatz ins Gefängnis gekommen war, seine Zeit abgesessen hat und nun Rache an ihr nehmen will. Frank Desmond, so der Name des Junkies, nimmt einen Job an einer Imbissbude an, wo Kelly jeden Tag ihren Morgenkaffee zu sich nimmt. Natürlich kennt sie ihn nicht mehr - und so kann er unbehelligt Tag für Tag eine geringe Dosis Heroin in ihren Kaffee mischen ... Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Shelley Hack (Tiffany Welles) David Doyle (John Bosley) Danielle Aubry (Secretary) Richard Bakalyan (Eddie Feducci) Steve Kanaly (Harold Sims) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Allen Baron Drehbuch: Edward J. Lakso Kamera: Dick Rawlings Jr Musik: Jack Elliott