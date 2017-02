kabel1 classics 09:30 bis 10:30 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 74 Abenteuer in der Karibik USA 1979 16:9 HDTV Merken Die Engel haben sich an Bord des "Love Boat" einschleusen lassen, um hier dem Hauptverdächtigen bei einem spektakulären Kunstraub, Paul Hollister, auf die Finger zu schauen. Kris, die auf ihn angesetzt wird, verliebt sich in ihn und erfährt, dass Paul ein Gentleman-Gangster ist, der das erbeutete Geld verwendet, um Flüchtlingen damit zu helfen. Die Kunstgegenstände wurden von ihm auf dem Meeresboden versenkt. Bei deren Hebung kommt es zum Streit zwischen Paul und den Engeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Shelley Hack (Tiffany Welles) David Doyle (John Bosley) Bert Convy (Paul Hollister) Louie Elias (Stack) Fred Grandy (Burl "Gopher" Smith) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Allen Baron Drehbuch: Edward J. Lakso Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott

