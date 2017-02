kabel1 classics 06:35 bis 07:55 Western Ein Fressen für Django I 1971 20 40 60 80 100 Merken Nach dem grausamen Mord an seiner geliebten Frau kennt Django nur noch einen Gedanken: Rache! Wer immer der Täter auch war, Django will den brutalen Mörder gnadenlos zur Rechenschaft ziehen. Doch schon bald bemerkt Django, dass sich ihm immer wieder Leute auf seiner Jagd entgegenstellen und versuchen, den Mörder zu decken. Django aber ist unbeirrbar und lässt sich von keinem Widersacher aufhalten - bis er endlich dem Mörder seiner Frau Auge in Auge gegenübersteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Steffen (Django) Stelio Candelli (Carranza) Glauco Onorato (Sheriff) Chris Avram (Jeff) Esmeralda Barros (Lola) Donato Castellaneta (Paco) Benito Stefanelli (Ibanez) Originaltitel: W Django! Regie: Edoardo Mulargia Drehbuch: Nino Stresa Kamera: Marcello Masciocchi Musik: Piero Umiliani

