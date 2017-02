Kabel1 Doku 03:15 bis 05:00 Dokumentation Challenger - Countdown einer Katastrophe GB 2006 16:9 HDTV Merken Am 28. Januar 1986 explodierte die US-Raumfähre Challenger nur 73 Sekunden nach dem Start in rund 15 Kilometer Höhe. Keines der sieben Besatzungsmitglieder überlebte den Unfall. Diese größte Tragödie der amerikanischen Raumfahrtgeschichte ist umso erschütternder, als kompetente Stimmen vor dem Risiko eines Fehlstarts gewarnt hatten. Auf der Grundlage von NASA-Informationen und anderen Quellen schildert der Dokumentarfilm - zum großen Teil in inszenierten Szenen - den Hergang des Unglücks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Challenger: Countdown to Disaster Regie: Stuart Everett

