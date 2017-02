Kabel1 Doku 22:40 bis 23:30 Dokumentation Die geheimen Operationen der CIA Der Phantom-Coup GB 2013 16:9 HDTV Merken Im Juni 1954 wird von der CIA eine spektakuläre Geheimoperation durchgeführt, um den Präsidenten Guatemalas, Jacobo Arbenz, aus seinem Amt zu stürzen. Dazu wird in Nicaragua eine kleine Exilarmee ausgebildet, die in Guatemala unter der Führung von Castillo Armas einmarschiert. Ein von den USA gelieferter Propagandasender lässt die Guatemalteken glauben, dass Volk und Armee zu den Invasoren überlaufen. Der Plan, das Land in die Irre zu führen, gelingt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: CIA Declassified

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 220 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 85 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 60 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 40 Min.