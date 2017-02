Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Dokumentation Megaschiffe - Giganten der Meere Containergigant Emma Maersk CDN 2008 16:9 HDTV Merken Die MS Emma Maersk ist eines der größten Containerschiffe der Welt, sie kann bis zu 11.000 Schiffcontainer in kürzester Zeit weltweit transportieren. Auf ihrer zweiwöchigen Reise von Fernost nach Westeuropa hat ihre Besatzung mit stürmischer See und schlechtem Wetter zu kämpfen, zudem müssen sie sich gegen einen Piratenangriff wehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Ships

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 215 Min. 21

Thriller

ProSieben 22:25 bis 00:40

Seit 130 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 80 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 55 Min.