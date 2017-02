Disney Channel 16:45 bis 17:10 Trickserie Disneys Kim Possible Verborgene Talente USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Professor Dementor hat ein Teleportationsmodul entwickelt, das sich Drakken unter den Nagel reißen möchte. Dies schafft er auch mit seinen neusten technischen Hilfsmitteln. Er hat nämlich von Wade einen Cyber-Klon erstellt, durch den er Kim Possible damit beauftragt, dieses Modul zu holen und in einen verlassenen Hangar zu legen. Leider hat er den Universaladapter vergessen, und somit ist das Gerät nicht einsetzbar. Als Kim den Adapter holt, kommt es zu ungeahnten Komplikationen. Und sie muss ja auch noch rechtzeitig zum Talentwettbewerb an der Schule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey

