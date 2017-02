Disney Channel 11:40 bis 12:00 Trickserie Die Schlümpfe Der beliebteste Schlumpf / Man kann die Musik nicht wegschlumpfen USA, B 1981-1990 16:9 HDTV Merken (a) Jokeys explodierende Überraschungspakete wurden durch einen Zauber verwandelt. Stell dir vor, wie verwirrt der Witzbold war, als er feststellte, dass alle Überraschungen, die er ahnungslosen Schlümpfen überreichte, nur echte Geschenke enthalten! (b)Es gibt nichts, was Hexenmeisterin Chlorhydris so sehr hasst in der Welt wie Liebe. Sie würde am liebsten jede Liebe von der Erde verbannen und dabei mit Musik beginnen. Sie belegt ein Wunderhorn mit einem Bann, sodass es bei jedem Lied die Musik wegsaugt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen