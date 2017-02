sixx 05:10 bis 05:50 Serien Gossip Girl Die Racheengel USA 2010 16:9 HDTV Merken Nachdem ihre gegenseitigen Hassbekundungen in wildem Sex endeten, scheinen Chuck und Blair endlich wieder Freunde zu sein ... Nate findet heraus, dass Juliet wieder gelogen hat und verbündet sich mit Vanessa, denn auch sie will nun endlich die Wahrheit über Juliet herausfinden. Colin, der seinen Job an der Uni gekündigt hat, um mit Serena zusammen sein zu können, erfährt, dass Juliet ihn bespitzelt hat. Juliet ist nun bloßgestellt und alle wenden sich von ihr ab ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Blake Lively (Serena van der Woodsen) Leighton Meester (Blair Waldorf) Penn Badgley (Dan Humphrey) Chace Crawford (Nate Archibald) Ed Westwick (Chuck Bass) Kelly Rutherford (Lily van der Woodsen) Matthew Settle (Rufus Humphrey) Originaltitel: Gossip Girl Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: Cecily von Ziegesar Kamera: David M. Dunlap Altersempfehlung: ab 12