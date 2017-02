sixx 18:20 bis 19:20 Serien Saving Hope Wie aus der Hüfte CDN 2014 16:9 HDTV Merken Im Hope Zion Krankenhaus wird ein Arzt zum Patient. Er schwebt in Lebensgefahr, so dass Alex eine Operation vornehmen muss, die mehrere Leben retten könnte. Unterdessen hat Joel alle Hände voll zu tun: Nach dem Tod eines Patienten nach einer Routineuntersuchung soll er eine medizinische Verschwörung aufdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Nolden (Dr. Dawn Bell) Erica Durance (Dr. Alex Reid) Michael Shanks (Dr. Charlie Harris) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Garvin Murphy) Originaltitel: Saving Hope Regie: T.W. Peacocke Drehbuch: John Krizanc Kamera: David Perrault Musik: Gary Koftinoff Altersempfehlung: ab 6