puls 4 23:30 bis 01:20 Trickfilm ParaNorman USA 2012 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Norman ist krasser Außenseiter in seiner Schule in der neuenglischen Kleinstadt Blithe Hollow, in deren Geschichte eine Hexe die berühmteste Persönlichkeit ist. Nur der dicke Neill, der genauso gehänselt wird wie Norman, will sein Freund sein. Selbst Normans Vater hält ihn für nicht ganz normal. Denn Norman ist nicht nur ein fanatischer Horror-Fan, sondern er sieht Tote und spricht mit ihnen. Als die puritanischen Gründungsväter sich aus ihren Gräbern erheben und der Zorn der Hexe wiedererwacht ist es genau diese besondere Gabe , die Norman zum Helden macht. In Google-Kalender eintragen Sprecher: David Kunze (Norman Babcock) Gabrielle Pietermann (Courtney Babcock) Kim Hasper (Mitch Downe) Hannes Maurer (Alvin) Klaus Sonnenschein (Mr. Prenderghast) Originaltitel: ParaNorman Regie: Chris Butler, Sam Fell Drehbuch: Chris Butler Kamera: Tristan Oliver Musik: Jon Brion Altersempfehlung: ab 12

