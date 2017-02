puls 4 16:00 bis 17:50 Drama The Weather Man USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken David Spritz (Nicolas Cage), Wetterfrosch beim Lokalfernsehen von Chicago, steht vor der größten Chance seiner Karriere im Rahmen einer staatenweiten Guten-Morgen-Sendung, als in seinem Privatleben scheinbar alle Dämme brechen. Seine Frau Noreen (Hope Davis) wendet sich einem anderen Mann zu und lässt sich scheiden, die entfremdeten Kinder entgleiten oder geraten in böse Kreise. Schlimmer noch: Sein stets ehrgeiziger Vater könnte sterben, ohne dass David ihm bewiesen hat, was für ein Kerl er wirklich ist.

Die Midlife Crisis eines kleinen Medienkaspers steht im Mittelpunkt dieser um Tiefgang bemühten Tragikomödie von Regisseur Gore Verbinski ("Fluch der Karibik"). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nicolas Cage (David Spritz) Michael Caine (Robert Spritzel) Hope Davis (Noreen) Michael Rispoli (Russ) Gil Bellows (Don) Gemmenne de la Peña (Shelly) Nicholas Hoult (Mike) Originaltitel: The Weather Man Regie: Gore Verbinski Drehbuch: Steve Conrad Kamera: Phedon Papamichael Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 6

