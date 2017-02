Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Wildes Russland Der Kaukasus D 2008 Merken Die Reihe "Wildes Russland" zeigt zum ersten Mal die Natur des riesigen Landes zwischen Schwarzem Meer und Pazifischem Ozean. Fernab der Metropolen Moskau und St. Petersburg offenbart sich eine ursprüngliche Welt mit rauen Gipfeln und endloser Weite, ungezähmten Flüssen und einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt. Die erste Folge führt in den wilden Kaukasus. In atemberaubender HD Qualität werden die einzigartigen Landschaften und die Artenvielfalt gezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildes Russland