Phoenix 07:30 bis 08:15 Dokumentation 100 Jahre Krieg in Nahost Das Sykes-Picot-Geheimabkommen und seine fatalen Folgen D 2016 Live TV Merken Mit dem im Mai 1916 geschlossenen Sykes-Picot-Abkommen haben Briten und Franzosen den Nahen Osten nach eigenen geopolitischen Interessen aufgeteilt und so die Saat vieler Kriege gelegt. Die Dokumentation geht der Frage nach, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Abkommen und der Entstehung der Terrororganisation IS gibt. Alexander Stenzel zeichnet den blutigen Weg vom Geheimabkommen Sykes-Picot bis zum islamistischen Terrorismus unserer Tage nach. Im Mai 1916, die Schlacht um Verdun war in vollem Gange, schlossen Frankreich und Großbritannien ein geheimes Abkommen, mit dem sie den Nahen Osten unter sich aufteilten. Noch waren die Gebiete der heutigen Staaten Syrien, Irak, Jordanien, Libanon und Israel unter osmanischer Herrschaft. Doch für die Zeit nach einem vorhersehbaren Sieg der westlichen Alliierten vereinbarten diese schon einmal die Verteilung des Territoriums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 100 Jahre Krieg in Nahost Regie: Alexander Stenzel

