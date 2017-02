Sky 1 16:35 bis 17:20 Comedyserie Desperate Housewives Wer erinnert sich an Paul? USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Paul Young kommt aus dem Gefängnis und zieht wieder in die Wisteria Lane. Er mietet das Haus von Susan und will sogar sein altes Haus zurückkaufen. Doch Felicia Tillman plant seinen Tod, denn sie ist weiterhin überzeugt, dass er ihre Schwester ermordet hat. Carlos erfährt unterdessen, dass Juanita nicht seine Tochter ist, weil sie als Baby verwechselt wurde. Die Nachricht ist so furchtbar für ihn, dass er sie Gabrielle nicht erzählen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young / Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette) Vanessa Williams (Renee Perry) Mark Moses (Paul Young) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Kathryn Joosten (Karen McCluskey) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry Kamera: David Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

