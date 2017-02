Sky 1 15:00 bis 15:50 Abenteuerserie Hooten & the Lady In der Karibik GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Getrennt von einander suchen Alex (Ophelia Lovibond) und Hooten (Michael Landes) mit jeweils einer Hälfte einer alten Karte auf einer Karibikinsel nach einem Schatz. Schnell müssen sie sich jedoch eingestehen, dass sie das vom legendären Captain Henry Morgan vergrabene Fass nur mit vereinten Kräften aufspüren können. Die Beute wird ihnen jedoch schnell wieder abgejagt und die beiden finden sich in einem Schlauchboot auf hoher See wieder. - Mit Action & Fun um die Welt: mitreißende Abenteuerserie im Stil von 80er-Jahre-Hits wie "Indiana Jones". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Parkes (Clive Stephenson) Jessica Hynes (Ella Bond) Stevel Marc (Raheem) Jonathan Bailey (Edward) Pope Jerrod (Javel) Michael Landes (Hooten) Ophelia Lovibond (Lady Alex Spencer-Parker) Originaltitel: Hooten & the Lady Regie: Daniel O'Hara Drehbuch: Karla Crome, Tony Jordan, Jeff Povey