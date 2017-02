Sky 1 13:20 bis 13:45 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Handtaschentrick USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. trauert immer noch seiner Beziehung mit Elliott hinterher. Da lernt er plötzlich Danni kennen, die sehr an ihm interessiert zu sein scheint. Auch sie kommt nicht über ihren Freund hinweg, und so erteilt J.D. ihr viele gute Ratschläge. Als Danni damit Erfolg hat, will sie J.D. näher kennenlernen. Der blockt zunächst ab, um erst später zu bemerken, dass er Hals über Kopf in Danni verliebt ist. Doch die hat noch eine Überraschung in petto: Sie ist Jordans Schwester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Tara Reid (Danni Sullivan) Originaltitel: Scrubs Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Bill Lawrence, Debra Fordham Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12