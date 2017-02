Sky 1 07:40 bis 08:10 Comedyserie Parks and Recreation Der Kampf USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während Ron versucht, wegen einer kaputten Kaffeemaschine Unfrieden unter den Kollegen zu stiften, möchte Leslie Ann überreden, die PR-Abteilung der Gesundheitsbehörde zu übernehmen. Tom will indessen ein Getränk verkaufen, das er selbst erfunden hat. Schnell hat er sich eine Werbestrategie zurechtgelegt. Auch das Team der Stadtverwaltung soll kräftig die Werbetrommel für ihn rühren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Amy Poehler Kamera: Michael Trim Altersempfehlung: ab 12

