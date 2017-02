RTL Crime 02:35 bis 03:20 Krimiserie Cagney & Lacey Der Stellvertreter USA 1988 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 11: Ein Verleiher von Baugeräten will auf seine Art mehr Aufmerksamkeit von Harvey bekommen. Er lässt auf der Baustelle einen Anschlag auf Harvey verüben. Um den Verbrecher überführen zu können, spielt Harvey - sehr zur Sorge seiner Frau - erneut den Lockvogel. Christine hat Ärger mit Thornton. Eigentlich wäre sie die rechtmäßige Stellvertreterin von Chief Samuels. Außerdem ist Thornton im Gegensatz zu ihr der Meinung, man könne den größten Teil der Polizeiarbeit am Computer erledigen. Doch die beiden raufen sich wieder zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Martin Kove (Det. Isbecki) Al Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: James Frawley Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Donna Powers, Wayne Powers Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12