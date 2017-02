RTL Crime 01:05 bis 01:45 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Ein kleiner Mord CDN, USA 2002 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 4: Der Mord an einem Kleinwüchsigen sorgt für Aufregung: Stecken die Verlobte, der Schwiegervater in spe oder eine ominöse Internet-Bekanntschaft hinter der Tat? Bei der Untersuchung eines Tatorts wird Catherine hinterrücks angegriffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Tucker Gates Drehbuch: Naren Shankar, Ann Donahue Kamera: Michael Barrett Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12