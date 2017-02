RTL Crime 17:05 bis 17:55 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Charles Manson GB 2012 Stereo 16:9 Merken Charles Manson zählt nicht nur zu den berüchtigtsten Figuren der jüngeren Kriminalgeschichte, sondern fungiert als popkulturelle Chiffre für die Faszination des Bösen. Als der Sohn einer alkoholkranken Prostituierten 1967 im Alter von 32 Jahren in der Hochphase der Hippie-Bewegung auf Bewährung aus der Haft entlassen wurde, hatte er mehr als zwei Drittel seines Daseins in Erziehungsheimen oder Gefängnissen verbracht. Im kalifornischen San Francisco schloss sich Manson mit einer Schar junger Anhänger zur sogenannten Manson Family zusammen, die einen exzessiven, von Drogenkonsum und Gruppensex geprägten Lebensstil pflegte. Eine Weile lang unterstützt von Dennis Wilson, einem Mitglied der populären Band 'The Beach Boys', strebte Manson eine Karriere im Musikgeschäft an. Als sich diese Pläne zerschlugen, gab er sich ganz und gar seinen wahnhaften Fantasien und Prophezeiungen hin. So behauptete Manson beispielsweise, Satan und Jesus in Personalunion zu verkörpern, und sagte einen "Rassenkrieg" voraus, an dessen Ende ihm die Weltherrschaft zufallen werde. Als die apokalyptische Konfrontation ausblieb, gedachte er die Unruhen selbst auszulösen. Auf sein Geheiß verschafften sich mit Susan Atkins, Charles Watson, Patricia Krenwinkel und Linda Kasabian in der Nacht zum 9. August 1969 vier ihm treu ergebene Gefolgsleute in Los Angeles Zutritt zu einer von der Filmdarstellerin Sharon Tate bewohnten Villa und töteten die hochschwangere Schauspielerin, drei ihrer Freunde und einen sich zufällig auf dem Grundstück aufhaltenden Jugendlichen durch Schüsse und zahlreiche Messerstiche. Als die Polizei ein Vierteljahr später dem blutigen Treiben der "Manson-Familie" ein Ende bereitete, hatten insgesamt neun Menschen ihr Leben verloren. Obwohl Manson selbst keine unmittelbare Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte, wurde er 1971 ebenso wie drei seiner Komplizen zum Tode verurteilt. Im Jahr darauf befand der Oberste Gerichtshof von Kalifornien die Todesstrafe generell für verfassungswidrig, weshalb eine Umwandlung der Urteile in lebenslängliche Haftstrafen erfolgte. Im April 2012 wurde Mansons mittlerweile zwölftes Bewährungsgesuch abgelehnt. Befeuert durch regelmäßige literarische, musikalische und filmische Bezugnahmen auf ihn, entwickelte sich ein morbider Kult um den einstigen Kopf der nach ihm benannten Mördersekte. "Born to Kill - Als Mörder geboren?" bemüht sich um eine Entmystifizierung des spektakulären Kriminalfalls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16