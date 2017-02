RTL Crime 13:05 bis 13:50 Serien Die Geiseln ISR 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Nach Yaels Manipulation wird die Operation des Premierministers verschoben. Leider wissen nicht nur die Geiselnehmer über ihren Trick mit den Ephedrin-Tabletten Bescheid, sondern auch ihr Kollege Professor Benzur. Er trifft sich mit Yael und fordert sie auf, dem Chefarzt alles zu beichten und die Operation abzugeben. Yael hat es aber auf Rubins Verlangen hin gerade so geschafft, dass sie den Eingriff so bald wie möglich vor der Auslandsreise Netzers durchführen darf, und jetzt droht ihr alles zu entgleiten. Rubin will Benzur umbringen, Yael weiß aber von dessen Affäre mit ihrer Freundin Ya¿ara, der Krankenschwester. Sie will Benzur damit erpressen und ihn so vor dem Tod bewahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bnei Aruba Altersempfehlung: ab 12