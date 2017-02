RTL Crime 09:45 bis 10:25 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Aus Mangel an Beweisen CDN, USA 2002 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 2: Nachdem eine Prostituierte ermordet aufgefunden wurde, gerät ein Schauspieler unter Mordverdacht. Doch dieser behauptet, niemanden getötet zu haben, was ihm die Ermittler allerdings nicht glauben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) Jorja Fox (Sara Sidel) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Ann Donahue, Elizabeth Devine Kamera: Frank Byers Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12

