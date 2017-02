RTL Crime 07:25 bis 08:15 Krimiserie Cagney & Lacey Ein persönlicher Fall USA 1988 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 9: Lacey macht Christine auf den sympathischen Brad Potter aufmerksam. Die beiden verabreden sich zum Essen, danach bringt Potter Cagney nach Hause. In derselben Nacht klingelt bei Mary Beth das Telefon. Unter Tränen bittet Christine ihre Partnerin vorbeizukommen und erzählt ihr, dass sie von Potter vergewaltigt wurde. Cagney ergeht es wie vielen vergewaltigten Frauen. Sie ist psychisch fertig und fängt fast wieder mit dem Trinken an. Auf dem Revier zeigen die männlichen Kollegen wenig Verständnis. In einem Gespräch zwischen Christine, ihrem Anwalt und Potter und seinem Anwalt, versucht Potter, die Sache herunterzuspielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Sharon Miller Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Kathryn Ford Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

