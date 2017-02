Sky Cinema Hits 18:00 bis 20:05 SciFi-Film A World Beyond USA 2015 Nach einer Vorlage von Damon Lindelof, Brad Bird, Jeff Jensen 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Casey (Britt Robertson) erhält auf mysteriöse Weise einen seltsamen Button, der Zugang zu der fantastischen Parallelwelt Tomorrowland erlaubt. Durch den Sticker lernt Casey auch den verbitterten Wissenschaftler Frank (George Clooney) kennen. Als das Mädchen von bewaffneten Männern verfolgt wird, flieht der Forscher mit ihr in das ebenfalls bedrohte Paralleluniversum. - Großartig besetzt und mit starken Effekten: zauberhafte Familienfantasy mit aktueller Öko-Botschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Clooney (Frank Walker) Hugh Laurie (Nix) Britt Robertson (Casey Newton) Raffey Cassidy (Athena) Tim McGraw (Eddie Newton) Kathryn Hahn (Ursula) Keegan-Michael Key (Hugo) Originaltitel: Tomorrowland Regie: Brad Bird Drehbuch: Damon Lindelof, Brad Bird Kamera: Claudio Miranda Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12