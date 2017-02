Sky Cinema Hits 15:50 bis 18:00 Actionfilm Mad Max: Fury Road AUS, USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Ödnis Australiens kämpfen die letzten überlebenden Menschen mit brutalen Mitteln um Nahrung und Benzin. Einzelgänger Max Rockatansky (Tom Hardy) schließt sich widerwillig einer Gruppe Rebellen unter der Kämpferin Furiosa (Charlize Theron) an. Mit ihrem Kampf-Truck will sie fünf Frauen in Sicherheit bringen, die Warlord Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) zur Fortpflanzung dienen sollten. In einem gnadenlosen Wüstenrennen versuchen Max und Furiosa, den Schergen Joes zu entkommen. - Apokalyptische Vollgas-Metal-Action aus Speed, Stahl und Feuer: die furiose "Mad Max"-Fortsetzung läutet eine neue Ära des Actionfilms ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hardy (Max Rockatansky) Charlize Theron (Imperator Furiosa) Nicholas Hoult (Nux) Hugh Keays-Byrne (Immortan Joe) Rosie Huntington-Whiteley (Splendid Angharad) Riley Keough (Capable) Zoë Kravitz (Toast) Originaltitel: Mad Max: Fury Road Regie: George Miller Drehbuch: George Miller, Brendan McCarthy, Nico Lathouris Kamera: John Seale Musik: Junkie XL Altersempfehlung: ab 16