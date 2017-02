Zwei gegensätzliche Freunde auf Weinreise durch Kalifornien: Der schüchterne Pinot-Liebhaber Miles (Paul Giamatti) will seinen Haudegen-Kumpel Jack (Thomas Haden-Church) in die Geheimnisse der edlen Trauben einweihen. Schürzenjäger Jack will sich dagegen vor seiner bevorstehenden Hochzeit noch einmal richtig austoben. Der harmlose Trip in die Weinberge artet zum wilden Aufreißer-Urlaub aus. - Bittersüßes Roadmovie mit intelligentem Humor. Ausgezeichnet mit zwei Golden Globes und einem Oscar. In Google-Kalender eintragen