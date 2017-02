Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:25 Serien Deckname Quarry Nuoc Cha Da Mon USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mac und Buddy (Logan Marshall-Green, Damon Herriman) nehmen ein neues Ziel ins Visier. Doch der Anschlag geht diesmal nicht ohne Kollateralschäden ab. Aber das ist nicht das einzige Problem: Mac sieht sich mit den Dämonen seines Kriegseinsatzes in Vietnam konfrontiert. Und er muss eine Rechnung mit einem alten Gegner begleichen. - Vom Vietnamveteran zum Auftragskiller: Serienspannung im 70er-Look, von den Machern von "True Detective" und "Banshee". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikki Amuka-Bird (Ruth) Logan Marshall-Green (Quarry) Jodi Balfour (Joni) Peter Mullan (The Broker) Damon Herriman (Buddy) Edoardo Ballerini (Karl) Happy Anderson (Detective Verne Ratliff) Originaltitel: Quarry Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Jennifer Schuur Musik: Kris Dirksen Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 222 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 87 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 62 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 42 Min.