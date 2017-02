Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Serien Boardwalk Empire Malum in se USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach dem Tod seiner Vaters ist Stadtkämmerer Nucky Thompson (Steve Buscemi) gezwungen, einige Entscheidungen zu treffen. Der Verlust selbst scheint Nucky aber nicht im Mindesten zu kümmern. Jedenfalls erweckt er gegenüber Margaret (Kelly Macdonald) diesen Anschein. Bei einem Treffen mit seinem Erzfeind, dem Commodore und Jimmy Darmody (Michael Pitt) kündigt Nucky überraschend seinen Rückzug an. Aber Eli (Shea Whigham) traut seinem Bruder nicht und warnt Jimmy. - Gefeierte, emmyprämierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Michael Pitt (James 'Jimmy' Darmody) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Michael Shannon (Agent Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Aleksa Palladino (Angela Darmody) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: Terence Winter, Nelson Johnson, Bathsheba Doran, Itamar Moses Altersempfehlung: ab 12

