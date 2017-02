Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:00 Serien Masters of Sex Die Kurvatur der Sehnsucht USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Virginias (Lizzy Caplan) Eltern erscheinen unangekündigt. Inwischen haben Masters und seine Frau Libby (Michael Sheen, Caitlin Fitzgerald) herausgefunden, dass ihr Sohn Johnny gehänselt wird und nehmen sich der Sache auf ganz eigene Art an. Derweil findet Johnson an den Geruchs-Studien unerwartet Gefallen, während Masters, der über seinen beschämenden Abschied von der Uni hinwegkommen will, einen vielversprechenden Patienten annimmt, dessen Fruchtbarkeitsprobleme ihn und Johnson wieder zu Ansehen verhelfen könnte. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Beau Bridges (Barton Scully) Tate Donovan (Graham Pennington) Isabelle Fuhrman (Tessa Johnson) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Adam Arkin Drehbuch: Esta Spalding Kamera: Jeff Jur Altersempfehlung: ab 16