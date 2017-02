Sky Atlantic HD 08:40 bis 10:00 Dokumentation Nixon by Nixon: In seinen eigenen Worten USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Dokumentarfilm enthüllt die vielen verschiedenen Seiten von Richard Nixon, dem wahrscheinlich vielschichtigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Grundlage sind dessen eigene, erst kürzlich freigegebenen Audiomitschnitte aus dem Weißen Haus. Der Film stellt den Ausschnitten aus vielen tausend Stunden Bandmaterial zeitgenössische Presseberichte und Nixons Reflektionen zehn Jahre nach seinem Rücktritt 1974 gegenüber. - Vielschichtiger Dokumentarfilm über den umstrittenen US-Präsidenten Richard Nixon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nixon by Nixon: In His Own Words Regie: Peter W. Kunhardt

