Sky Cinema +24 18:10 bis 19:55 Horrorfilm Knock Knock USA 2015 Nach einer Vorlage von Anthony Overman, Michael Ronald Ross 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Architekt und hingebungsvolle Ehemann Evan (Keanu Reeves) ist übers Wochenende allein zu Haus, als es an der Tür klopft. Zwei durchnässte Girls (Lorenza Izzo, Ana De Armas) begehren Schutz vor einem Unwetter. Aber die Freundinnen entpuppen sich schnell als teuflische Biester: Nachdem sie Evan verführt haben, verwickeln sie den verdatterten Gatten in fiese Psychospielchen. Und stellen das geordnete Leben des Familien-Normalos schließlich brutal auf den Kopf. - Gepeinigt von zwei Terror-Bitches: "Hostel"-Macher Eli Roth lässt Keanu Reeves im Eigenheim durch die Hölle gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (Evan) Lorenza Izzo (Genesis) Ana de Armas (Bell) Colleen Camp (Vivian) Aaron Burns (Louis) Ignacia Allamand (Karen) Dan Baily (Jake) Originaltitel: Knock, Knock Regie: Eli Roth Drehbuch: Eli Roth, Nicolas Lopez, Guillermo Amoedo Kamera: Antonio Quercia Musik: Manuel Riveiro Altersempfehlung: ab 16