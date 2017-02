Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Überlebt! GB 2012 Stereo 16:9 Merken Schiefer-Griffel im Gehirn! Margret Wegner, die Ehefrau des renommierten Box-Trainers Ulli Wegner, klagte vor einigen Jahren über heftiges Kopfweh. Die Schmerzen sind so stark, dass die damals 59-Jährige ein Krankenhaus aufsuchen muss. Dort forschen die Ärzte nach möglichen Ursachen, doch der entscheidende Hinweis kommt von der Patientin selbst. Die Geschichte klingt zwar nach einem frei erfundenen Horror-Streifen, ist aber leider Realität: Margret Wegner lebte seit über 50 Jahren mit einem Schiefer-Griffel im Schädel. Der acht Zentimeter lange Stift hatte sich durch die Haut mitten in ihr Gehirn gebohrt, als sie als Vierjährige damit gestürzt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Body Invaders

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 222 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 87 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 62 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 42 Min.