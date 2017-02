Discovery Channel 15:15 bis 16:00 Dokumentation Duell der Tüftler Fliegenkiller USA 2014 Stereo 16:9 Merken Aus einer cleveren Idee ein wirtschaftlich erfolgreiches Produkt zu erschaffen, ist der Traum vieler kreativer Köpfe. Doch wenn die nötigen finanziellen Mittel zur Entwicklung fehlen, bleibt so manche Zukunftsvision nur ein Gedankenspiel. Die Design-Experten Brook Drumm, Brian Roe und Marc Portney fühlen in "Duell der Tüftler" innovativen Hobby-Bastlern auf den Zahn. Im Wettstreit miteinander müssen die ehrgeizigen Entwickler mit ihren Konzepten überzeugen, um auf den monetären Zuschuss zur Verwirklichung ihres Traumes zu hoffen. Unzerstörbare Schnürsenkel oder eine Airbag-Weste für Motorradfahrer? Welches Produkt wird mit Innovationskraft überzeugen und sich gegen die In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: All-American Makers