Discovery Channel 07:05 bis 07:50 Dokumentation Ice Lake Rebels Winterspiele USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die letzten sechs Monate haben die Aussteiger auf dem Great Slave Lake wegen der eisigen Minustemperaturen fast ausschließlich in ihren beheizten Hausbooten verbracht. Mittlerweile fällt so manchem dort die Decke auf den Kopf. Deshalb sind alle froh, als es nach der Kälteperiode wieder an die frische Luft geht. Dann veranstalten die Wildnisbewohner zur Feier des Tages nordische Winterspiele. Axtwerfen, Schlittenrennen und Teekochen: Bei der letzten Disziplin müssen die Zweierteams ein Loch ins Eis bohren, Wasser schöpfen, Holz aufschichten und selbiges mit einem Feuerstein anzünden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Harrison (Himself) Allyce Hervieux (Herself) Stephan Hervieux (Himself) Jeffrey Johnson (Narrator) Originaltitel: Ice Lake Rebels Musik: Steve Davis

