Sky Sport Austria 06:30 bis 08:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Guntamatic Ried - SK Puntigamer Sturm Graz, 20. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Und weg war sie, die Tabellenführung. Im Top-Spiel gegen Titelverteidiger Salzburg zog Sturm den Kürzeren. "Wir haben einmal nicht aufgepasst und sind in Rückstand geraten", sagte Trainer Franco Foda nach dem 0:1. "Dann hatten wir noch zwei hundertprozentige Möglichkeiten, die haben wir nicht genutzt." In Ried wollen die Steirer nochmal alles raushauen. Die Innstädter verspielten bei Rapid ihre Führung. Nach dem Platzverweis für Mittelfeldmann Peter Zulj verlor die SV Ried 1:3. "Nächste Woche gegen Sturm müssen wir schauen, dass wir zum Abschluss einen Dreier holen für die Fans", fordert Zulj, "aber auch für uns selbst, damit wir positiv in die Winterpause geh. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

