Sky Sport 2 18:45 bis 20:45 Fußball Fußball: DFB-Pokal Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin, 2. Hauptrunde, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Union jubelt! In der zweiten Pokal-Runde dürfen die "Eisernen" bei Vizemeister Dortmund antreten. Coach Jens Keller freut sich "als Ex-Schalke-Trainer in Dortmund zu spielen. Das ist ein Hammerlos für unsere Jungs und den Verein. Sicher sind wir nicht der Favorit. Aber wir werden alles geben." Kapitän Felix Kroos findet, "dass wir nichts zu verlieren haben. Wir können befreit nach Dortmund fahren und sollten das auch ein Stück weit genießen." Für die Berliner war das 2:1 n.V. in Runde eins beim MSV Duisburg ein hartes Stück Arbeit. Schafft Union bei den "Schwarz-Gelben" die Sensation? Erst im Januar war der BVB anlässlich des 50. Vereinsgeburtstags von Union Ehr.