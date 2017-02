Sky Sport 2 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld, 2. Hauptrunde, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken Was für ein Wahnsinn zum Pokal-Auftakt! Nach 0:2-Rückstand im Sachsen-Duell gegen RB Leipzig erkämpfte sich Dresden das Unentschieden und erreichte die Verlängerung, ehe Dynamo den Bundesliga-Aufsteiger mit 5:4 i.E. in die Knie zwang. Als Dresdens Aias Aosman den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte, brachen alle Dämme im DDV-Stadion. "Wir haben eine unglaubliche Moral bewiesen", jubelte Matchwinner Aosman. Auch Cheftrainer Uwe Neuhaus war überglücklich: "Das war Dynamo, wie es schöner nicht sein kann." Noch schöner wäre der Einzug ins Pokal-Achtelfinale gegen Zweitliga-Konkurrent Bielefeld. Auch die Arminia musste nachsitzen: Nach 2:2 nach 120 Minuten gewannen die Ostwestfalen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie