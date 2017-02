Junior 15:15 bis 15:30 Kinderserie Das Haus Anubis Stereo Knall D 2009 Stereo 16:9 Merken Magnus versucht zu entkommen, aber er wird verfolgt und mitgenommen. Hätte er doch jemanden ins Vertrauen ziehen sollen? In der Zwischenzeit ist der Club damit beschäftigt, die Hieroglyphen zu entziffern. Magnus wird unter Druck gesetzt und muss etwas stehlen. Er ist zu Tode verängstigt und stimmt zu. Delia sorgt für noch mehr Probleme in Sachen Liebe. Sowohl Nina als auch Daniel werden auf eine falsche Spur gelockt. Ist Delia auf dem falschen Dampfer oder weiß sie doch genau, wie es in der Liebe läuft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franziska Alber (Delia Seefeld) Gerda Böken (Edith Martens) Yve Burbach (Steffie Lehmann) Marc Dumitru (Magnus von Hagen) Tabea Dunn (Rosie) Alicia Endemann (Luzy Rosaline Schoppa) Karim Günes (Kaya Sahin) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Jorkos Damen, Patrick Schlosser Altersempfehlung: ab 6