Junior 09:40 bis 10:00 Trickserie Heidi Folge: 12 Heidi rettet Schneeauge F, AUS, D, B 2015 Stereo 16:9 Merken Heidi möchte unbedingt eine Ziegenhirtin werden und sich von Peter alles beibringen lassen. Doch der ist besorgt um das kranke Schneeauge. Seit Wochen gibt sie keine Milch mehr und die Kellers wollen sie an den Metzger verkaufen. Das kommt für Heidi nicht in Frage. Sie überredet sogar Theresa, gegen den Willen ihrer Mutter zu handeln und die Ziege heimlich zum Alm-Öhi zu bringen. Der steht mit Rat und Tat zur Seite. Um ein Heilkraut zu pflücken, das gefährlich weit oben in den Bergen wächst, ist Theresa das erste Mal mit Heidi und Peter unterwegs und lernt das Leben auf der Alm besser kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heidi Regie: Jérome Mouscadet, Andy Collins Drehbuch: Laurent Auclair, Sophie Decroisette, Jean Rémi François, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Patrick Sigwalt, Roman Allender, Titellied: Andreas Gabalier Altersempfehlung: ab 6

