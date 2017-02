Heimatkanal 03:30 bis 05:10 Heimatfilm Frau Sixta D 1938 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In der Posthalterei im Hochgenaunhof ist der Bauer gestorben. Die Witwe, Frau Sixta, muss den Hof allein weiterführen. Sie stellt Markus, einen Fremden, als Verwalter ein und träumt bald von einem späten Glück mit ihm. Als ihre 17-jährige Tochter Otti aus der Stadt heimkehrt, verliebt sich Markus in das Mächen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gustav Fröhlich (Markus) Franziska Kinz (Frau Sixta) Ilse Werner (Otti, ihre Tochter) Josefine Dora (Dora) Josef Eichheim (Hannes) Beppo Brem (Korbinian) Gustav Waldau (Baron Kramer) Originaltitel: Frau Sixta Regie: Gustav Ucicky Drehbuch: Anton Kutter, Max Mell Kamera: Hans Schneeberger Musik: Herbert Windt Altersempfehlung: ab 12

