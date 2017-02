Heimatkanal 16:20 bis 17:50 Komödie Drei Mann in einem Boot D, A 1961 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Werbefachleute Harry und Jo wollen am Bodensee ausspannen. Jo turtelt zwar mit Grit, aber als Harrys überspannte Freundin Fee plötzlich auftaucht, fliehen sie auf ein Boot, gemeinsam mit dem Kunsthändler Nolte, der Ferien von der Familie braucht. Aber die zurückgelassenen Damen nehmen die Verfolgung auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Giller (Jerome (Jo) Sommer) Heinz Erhardt (Georg Nolte) Hans-Joachim Kulenkampff (Harry Berg) Susanne Cramer (Betje Ackerboom) Ina Duscha (Grit Nolte) Loni Heuser (Carlotta Nolte) Josef Sieber (Kapitän Ackerboom) Originaltitel: Drei Mann in einem Boot Regie: Helmut Weiss Drehbuch: Wolf Neumeister Kamera: Sepp Ketterer Musik: Werner Müller Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 16:30 bis 17:45

Seit 43 Min. Hexe Lilli

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 23 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 18 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 13 Min.