Heimatkanal 13:20 bis 14:50 Komödie Tanze mit mir in den Morgen A 1963 Johann, ein alteingesessener Wiener, hängt mit ganzem Herzen an seinem kleinen Vorstadttheater. Als es anlässlich der Internationalen Gartenbauausstellung einer Parkanlage weichen soll, ist er geschockt. Gemeinsam mit seiner Enkelin Franziska und deren Freund Stefan versucht er, das Theater zu retten. Doch dafür braucht er einen prominenten Gast. Schauspieler: Paul Hörbiger (Johann Ebeseder) Rex Gildo (Stefan Breuer) Udo Jürgens (Max Kainz) Guggi Löwinger (Franziska) Oskar Sima (Franz Biedermann) Gerhard Wendland (Gerhard Wendland) Rudolf Carl (Wenzel Kainz, Apotheker) Originaltitel: Tanze mit mir in den Morgen Regie: Peter Dörre Drehbuch: Franz Arndt, Daniela Holl Kamera: Hanns Matula Musik: Johannes Fehring Altersempfehlung: ab 6