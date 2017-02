Heimatkanal 09:45 bis 10:30 Arztserie Der Bergdoktor Gefährliche Wut D, A 2010 Stereo 16:9 Merken Bei den Grubers kehrt keine Ruhe ein: Unentwegt streiten sich Hans und Lilli über ihren Schwarm Sebastian Lech. Hans ist eifersüchtig und besorgt. Er traut Sebastian nicht über den Weg und glaubt, dass Lilli enttäuscht wird. Seine Tochter stellt sich stur und will von den Befürchtungen ihres Vaters nichts hören. Die permanenten Auseinandersetzungen zerren an den Nerven der gesamten Familie und wirken sich auch auf Hans? Beziehung zu seiner Freundin Klara Hoffmann aus. Ihre Tochter Sarah findet ebenfalls Gefallen an Sebastian und der lässt die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Mark Keller (Dr. Kahnweiler) Siegfried Rauch (Roman Melchinger) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Andreas Schmitz Kamera: Voxi Bärenklau Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming

