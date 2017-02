Classica 20:15 bis 21:45 Ballett The World of the Ring 1 - Das Rheingold A 2011 Stereo 16:9 Merken Richard Wagners 15-stündige Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" ist in Gehalt und Umfang die überragende musikdramatische Schöpfung der Menschheitsgeschichte. Davon sollte man sich jedoch keinesfalls einschüchtern lassen: "Wagner ist nicht schwierig", sagt Christian Thielemann und plädiert für eine vorurteilsfreie Annäherung. Als einer der bedeutendsten Wagner-Dirigenten der Gegenwart wirkt er an der vierteiligen Produktion mit, die Handlung und Hintergründe der Werke einem breiten Zuschauerkreis erschließt. Ferner wirken mit: Journalistin Elke Heidenreich, Pianist Stefan Mickisch u. v. a. In Google-Kalender eintragen Moderation: Udo Bermbach, Dieter Borchmeyer, Friedrich Dieckmann, Elke Heidenreich, Stefan Mickisch, Stephan Mös Originaltitel: TBA

